Самарцы принесли в полицию более 8 тысяч боеприпасов и 19 стволов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-29T14:58:14+03:00

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В Самарской области полицейские подвели итоги операции «Арсенал», в рамках которой жителям предлагали добровольно сдать оружие и боеприпасы и получить за это денежное вознаграждение. Так, за первые четыре месяца 2019 года самарцы принесли в полицию 1 взрывное устройство, 19 единиц гладкоствольного оружия и более 8 тысяч боеприпасов на общую сумму 250770 рублей.

- Также в рамках операции было выявлено 45 эпизодов незаконного оборота оружия. В рамках расследований преступлений полицейские изъяли 10 единиц огнестрельного и холодного оружия, 808 боеприпасов и 819 г взрывчатых веществ, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские совместно с росгвардейцами проверили более 15 тысяч владельцев гражданского оружия. Как выяснилось, некоторые из них нарушили правила хранения оружия. Всего таких фактов было 145. В отношении нарушителей правоохранители составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU