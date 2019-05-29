«Пусть сами скидываются на ремонт «МТЛ Арена 2»: самарские СМИ приняли ответ фейка за слова Виталия Мутко

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-29T15:50:12+03:00

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Жители Самары обратились в Твиттере к заместителю председателя российского правительства Виталию Мутко с просьбой помочь решить вопрос с простаивающим спорткомплексом «МТЛ Арена 2». Открытие этого объекта ждут и взрослые, и дети вот уже около 5 лет. Ответ пришел неожиданный - «чиновник» посоветовал самарцам самим вложиться в ремонт здания:

- Пусть сами скидываются на ремонт, хитрые какие. Пора разобраться и порядок наводить, чего стоять пустовать.

Отметим, что несколько самарских СМИ приняли такой ответ за чистую монету и поспешили написать «громкую» новость. Однако, судя по описанию аккаунта «чиновника» и его записям там, он принадлежит совсем не Виталию Мутко. Вряд ли бы он стал писать про себя «экс-министр спорта всея РФ, светлый человек и полиглот». Уже давно известно, что кто-то создал фейковый аккаунт и теперь пишет про различные спортивные события под именем чиновника, не стесняясь в выражениях.

ИСТОЧНИК KP.RU