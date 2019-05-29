В Приволжском районе по вине сельхозпредприятия утонул лось

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-29T16:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области предприятию грозит наказание за гибель лося. По его вине животное утонуло в водном канале в Приволжском районе.

- Лось погиб из-за того, что ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» ненадлежащим образом эксплуатировало Спасскую оросительную систему. Сумма причиненного ущерба составила 240 тысяч рублей, - сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В отношении предприятия было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов». Его обязали возместить ущерб, но оно так и не сделало этого. В итоге прокуроры обратились в Октябрьский районный суд Самары с требованием возместить причиненный ущерб. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU