В Самаре выбрали нового ректора медицинского университета

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-29T16:47:52+03:00

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В среду, 29 мая, в Самарском государственном медицинском университете прошла конференция по выбору нового ректора. Рассматривались четыре кандидатуры: Александр Колсанов, Дмитрий Константинов, Евгений Корымасов и Александр Сонис.

- По итогам голосования победа досталась профессору Александру Колсанову. Он получил большинство голосов - 128, - сообщили в вузе.

Отметим, что Александру Колсанову 45 лет. Он родился в Ульяновской области, но закончил самарский медуниверситет. В дальнейшем он остался в вузе и продолжил там работать. Александр Колсанов - доктор медицинских наук, профессор РАН, директор Института инновационного развития СамГМУ, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU