«Хожу из последних сил»: самарская звезда «Дома-2» получила серьезные травмы головы

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-29T18:26:32+03:00

Девушка не рассказывает, что с ней произошло

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У 22-летней участницы «Дома-2» из Самары Анастасия Милославская рассказала о том, что на телевизионной стройке она получила серьезные травмы. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

- Ребят, я сейчас очень плохо себя чувствую, получила сильные травмы, закрытую черепно- мозговую травму и сотрясение мозга, но хожу из последних сил. Пока фото не будет, просто не то состояние, - сообщила участница проекта.

Анастасия попросила подписчиков не спрашивать, что случилось, и добавила: «Пока не могу вам все рассказать, но обязательно позже все узнаете».

До проекта участница носила фамилию Липатова и работала в дежурной части ГУ МВД России по Самарской области. Приход самарчанки на шоу вызвал резонанс: сообщалось, что Анастасия взяла отпуск на учебу, а сама поехала на «Дом-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU