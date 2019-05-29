2019-05-29T18:26:32+03:00
Телевизор

«Хожу из последних сил»: самарская звезда «Дома-2» получила серьезные травмы головы

Девушка не рассказывает, что с ней произошло
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/frauuuleinФото: instagram.com/frauuuleinФото: соцсети
Изменить размер текста:

У 22-летней участницы «Дома-2» из Самары Анастасия Милославская рассказала о том, что на телевизионной стройке она получила серьезные травмы. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

- Ребят, я сейчас очень плохо себя чувствую, получила сильные травмы, закрытую черепно- мозговую травму и сотрясение мозга, но хожу из последних сил. Пока фото не будет, просто не то состояние, - сообщила участница проекта.

Анастасия попросила подписчиков не спрашивать, что случилось, и добавила: «Пока не могу вам все рассказать, но обязательно позже все узнаете».

До проекта участница носила фамилию Липатова и работала в дежурной части ГУ МВД России по Самарской области. Приход самарчанки на шоу вызвал резонанс: сообщалось, что Анастасия взяла отпуск на учебу, а сама поехала на «Дом-2».

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО!

"Нам должны доплачивать!" Музыканты на улицах Самары. Кто они, сколько зарабатывают и как их воспринимает город?

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я дома всех наказала" : сотрудница самарской полиции взяла отпуск, чтобы учиться, а сама пошла на "Дом-2"

Анастасия Липатова с телеэкрана вещала, что уволилась, но выяснилось, что девушка - действующий сотрудник полиции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Сызрани фракция КПРФ «подарила» городу похоронный венок
До начала Х Всероссийского сельского Сабантуя остался ровно месяц
«Приходите сюда каждый день»: перед концертом Борис Гребенщиков побывал в Самарском художественном музее
В Самарской области заключенный пытался подкупить сотрудника колонии
В Самаре выбрали нового ректора медицинского университета
В Приволжском районе по вине сельхозпредприятия утонул лось
В Самаре из-за провала асфальта на Ново-Вокзальной изменили движение трамваев № 7 и 19
«Пусть сами скидываются на ремонт «МТЛ Арена 2»: самарские СМИ приняли ответ фейка за слова Виталия Мутко
Самарцы принесли в полицию более 8 тысяч боеприпасов и 19 стволов
Квартиры в «Кошелеве» признали одними из самых дешевых в России
В Самаре на Ново-Вокзальной прямо посреди дороги появился «кратер»
Жителя Сызрани который дважды воткнул охотничий нож в знакомого, отправили в колонию
Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%
В Самаре жители нескольких домов в Промышленном районе остались без холодной воды
Очевидцы: в Самаре водитель «Оки» умер после ДТП
В Новой Самаре открыты продажи квартир в ипотеку от 5%
В Кинеле пьяный водитель «Гранты» не удержался на дороге и влетел в опору ЛЭП
В последние дни мая Самарскую область захватит 32-градусная жара
В Самаре перенесут остановку с пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
В Самаре суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела о загрязнении «Дружбы»
В Самаре в подвале жилого дома «замуровали» нескольких котят
В Самаре парень ночью разбил дверь магазина и попытался стащить алкоголь
В Самарской области лось устроил забег за пожилой сельчанкой
В Самарской области стартовала работа по переселению людей из аварийно жилья
В Тольятти должник, не желая расставаться с машиной, «спрятал» ее на овощном рынке
В Сызрани мужчина «по ошибке» ограбил пенсионерку, перепутав ее дом с жилищем знакомого