В Самарской области заключенный пытался подкупить сотрудника колонии

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-29T17:42:41+03:00

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В Самарской области осужденный стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщает следственный отдел Новокуйбышевска СУ СКР по Самарской области, мужчину, отбывающего наказание в колонии № 13, подозревают в даче взятки.

По версии следствия, 24 апреля сотрудник колонии обратился в отдел собственной безопасности УФСИН. Он рассказал, что осужденный просит его за материальное вознаграждение принести на территории тюрьмы телефон.

- Во время проведения оперативных мероприятий сотрудниками ОСБ, оперативного отдела ИК-13 и ОЭБиПК ОМВД России по Волжскому району Самарской области, при попытке дачи взятки в размере 11 тысяч рублей, пресекли незаконные действия посредника и самого осуждённого, - сообщили в региональном Следственном комитете.

Ррасследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU