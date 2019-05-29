«Приходите сюда каждый день»: перед концертом Борис Гребенщиков побывал в Самарском художественном музее

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-29T18:01:40+03:00

Сотрудники музея отметили, что визит Бориса Гребенщикова к ним, уже стал традиционным

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В среду, 29 мая, в Самаре выступает легендарная рок-группа «Аквариум». По традиции накануне концерта музыканты бесплатно сыграли на самарской набережной, а сегодня заглянули в Самарский художественный музей.

- Аквариум в Самаре. Приходите к нам на концерт, - обратился солист группы Борис Гребенщиков к самарцам из холла музея. – И не забывайте, что у вас в городе есть фантастически красивый художественный музей. Приходите сюда каждый день, как только сможете.

Сотрудники музея заметили, что визит группы «Аквариум» для них стало доброй традицией.

Борис Гребенщиков в Самарском художественном музее.

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ИСТОЧНИК KP.RU