«Приходите сюда каждый день»: перед концертом Борис Гребенщиков побывал в Самарском художественном музее
В среду, 29 мая, в Самаре выступает легендарная рок-группа «Аквариум». По традиции накануне концерта музыканты бесплатно сыграли на самарской набережной, а сегодня заглянули в Самарский художественный музей.
- Аквариум в Самаре. Приходите к нам на концерт, - обратился солист группы Борис Гребенщиков к самарцам из холла музея. – И не забывайте, что у вас в городе есть фантастически красивый художественный музей. Приходите сюда каждый день, как только сможете.
Сотрудники музея заметили, что визит группы «Аквариум» для них стало доброй традицией.
Борис Гребенщиков в Самарском художественном музее.
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ИСТОЧНИК KP.RU