До начала Х Всероссийского сельского Сабантуя остался ровно месяц

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-29T18:29:09+03:00

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29 июня в селе Камышла Самарской области состоится Х Всероссийский сельский Сабантуй. Этот древний татарский праздник указывает на пробуждение земли, прославляет труд землепашца, показывает хлебосольство и гостеприимство татарского народа. Исторически он олицетворяет идеалы мира и добра, является символом содружества народов.

В 2010 году в селе Алькино Похвистневского района Самарской области прошел первый Всероссийский сельский Сабантуй. Затем Всероссийский сельский Сабантуй проводили в Республике Чувашия, Челябинской, Пермской, Волгоградской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской и Курганской областях.

В этом году всемирный конгресс татар обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением провести юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй именно в Самарской области.

- Глава региона решил решение провести X Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлинском районе, жители которого всегда относились с большой любовью и трепетом к этому празднику, - сообщили в пресс-службе области. - По воспоминаниям сельчан утром 22 июня 1941 года люди также собирались на поляне на Сабантуй, где и услышали о начале войны. Многие прямо с праздника ушли на фронт.

Камышлинцы помнят о героях войны. В день проведения Сабантуя на площади перед районным домом культуры села откроют бюста известному татарскому поэту, прозаику, участнику Великой Отечественной войны Анвару Давыдову.

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На Сабантуй приглашены гости из разных регионов России. На поляне развернут национальные подворья Самарской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Там можно будет познакомиться с особенностями быта и традиций народов, проживающих в нашем регионе.

Начало праздника в 10 часов. Программа будет насыщенной: чествования батыров весеннее-полевых работ, красочная церемония открытия, в которой участвую около 500 артистов и самодеятельных коллективов Камышлинского района и Самары, концерт с участием звезд татарской эстрады Республики Татарстан и известных творческих коллективов и артистов Самарской области. А также спортивные состязания и народные игры, национальная борьба «куреш», где абсолютному батыру по традиции вручается баран и автомобиль.

На ипподроме села пройдут скачки и специальный забег на приз «Губернатора Самарской области».

Праздник пройдет при поддержке и соучастии Республики Татарстан. Подробную программу праздника можно найти на сайте правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU