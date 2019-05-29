В Сызрани фракция КПРФ «подарила» городу похоронный венок

СЕГОДНЯ 18:52 2019-05-29T18:55:15+03:00

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В среду, 29 мая на заседании Думы Сызрани произошел эпатажный случай. Фракция КПРФ в лице депутата Марины Ериной принесла на заседание похоронный венок и «подарила» городу. Это произошло после отчёта главы города о проделанной за 2018год работе. Так фракция КПРФ высказала несогласие с озвученными в докладе фактами развития города. По мнению депутата, город промышленно умер, жители вымирают и бегут.

- В своем выступлении буду использовать наглядный экспонат, на него имеется чек, и если кто-то его будет брать, то будет, как минимум административная ответственность, - передает слова «От жителей – городу» пресс-служба администрации Сызрани.

На венке была надпись «От жителей – городу».

Фото сайта adm.syzran.ru

- Кто Вам дал право решать за всех жителей города, - так по данным сызранской администрации прокомментировали провокацию участники заседания и не поддержали ее.

Из зала заседаний шла прямая трансляция, поэтому свидетелями «акции» стали многие жители Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU