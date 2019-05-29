2019-05-29T18:55:15+03:00
Общество

В Сызрани фракция КПРФ «подарила» городу похоронный венок

Надпись на нем гласила: «От жителей – городу»
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото сайта adm.syzran.ruФото сайта adm.syzran.ru
Изменить размер текста:

В среду, 29 мая на заседании Думы Сызрани произошел эпатажный случай. Фракция КПРФ в лице депутата Марины Ериной принесла на заседание похоронный венок и «подарила» городу. Это произошло после отчёта главы города о проделанной за 2018год работе. Так фракция КПРФ высказала несогласие с озвученными в докладе фактами развития города. По мнению депутата, город промышленно умер, жители вымирают и бегут.

- В своем выступлении буду использовать наглядный экспонат, на него имеется чек, и если кто-то его будет брать, то будет, как минимум административная ответственность, - передает слова «От жителей – городу» пресс-служба администрации Сызрани.

На венке была надпись «От жителей – городу».

Фото сайта adm.syzran.ru

Фото сайта adm.syzran.ru

- Кто Вам дал право решать за всех жителей города, - так по данным сызранской администрации прокомментировали провокацию участники заседания и не поддержали ее.

Из зала заседаний шла прямая трансляция, поэтому свидетелями «акции» стали многие жители Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До начала Х Всероссийского сельского Сабантуя остался ровно месяц
«Приходите сюда каждый день»: перед концертом Борис Гребенщиков побывал в Самарском художественном музее
В Самарской области заключенный пытался подкупить сотрудника колонии
«Хожу из последних сил»: самарская звезда «Дома-2» получила серьезные травмы головы
В Самаре выбрали нового ректора медицинского университета
В Приволжском районе по вине сельхозпредприятия утонул лось
В Самаре из-за провала асфальта на Ново-Вокзальной изменили движение трамваев № 7 и 19
«Пусть сами скидываются на ремонт «МТЛ Арена 2»: самарские СМИ приняли ответ фейка за слова Виталия Мутко
Самарцы принесли в полицию более 8 тысяч боеприпасов и 19 стволов
Квартиры в «Кошелеве» признали одними из самых дешевых в России
В Самаре на Ново-Вокзальной прямо посреди дороги появился «кратер»
Жителя Сызрани который дважды воткнул охотничий нож в знакомого, отправили в колонию
Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%
В Самаре жители нескольких домов в Промышленном районе остались без холодной воды
Очевидцы: в Самаре водитель «Оки» умер после ДТП
В Новой Самаре открыты продажи квартир в ипотеку от 5%
В Кинеле пьяный водитель «Гранты» не удержался на дороге и влетел в опору ЛЭП
В последние дни мая Самарскую область захватит 32-градусная жара
В Самаре перенесут остановку с пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
В Самаре суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела о загрязнении «Дружбы»
В Самаре в подвале жилого дома «замуровали» нескольких котят
В Самаре парень ночью разбил дверь магазина и попытался стащить алкоголь
В Самарской области лось устроил забег за пожилой сельчанкой
В Самарской области стартовала работа по переселению людей из аварийно жилья
В Тольятти должник, не желая расставаться с машиной, «спрятал» ее на овощном рынке
В Сызрани мужчина «по ошибке» ограбил пенсионерку, перепутав ее дом с жилищем знакомого