Самарец представлялся сотрудником ФСБ и воровал у тестя деньги на оплату коммунальных услуг

СЕГОДНЯ 19:26 2019-05-29T19:26:25+03:00

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Мировой судья Кировского района Самары с учетом мнения прокурора вынес приговор самарцу, который представлялся сотрудником ФСБ и воровал у тестя деньги на оплату коммунальных услуг.

Прокуратура Кировского района Самары поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего самарцы. Его обвинили в 17 случаях мошенничества.

- Судом установлено, что мужчина с 2013 года жил с гражданской супругой, ее отцом и общей дочерью. Он представлялся сотрудником ФСБ России. С января 2017 года по май 2018 года под предлогом оплаты коммунальных услуг он похищал деньги у тестя, сумма ущерба превысила 114 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мировым судьей судебного участка № 15 Кировского судебного района подсудимый признан виновным и приговорен к 480 часам обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU