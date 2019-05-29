1 июня Самара примет эстафету Всероссийского театрального марафона

СЕГОДНЯ 20:09 2019-05-29T20:09:10+03:00

И уже через несколько дней передаст ее Воронежу

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В субботу, 1 июня, до Самары дойдет Всероссийский театральный марафон. В рамках него в областную столицу со своими спектаклями приедет оренбургский музыкальный театр.

- В этом году по все стране проходит театральный марафон. Он начался во Владивостоке и постепенно движется к центральной части России. Сейчас он на территории Приволжского федерального округа. 1 июня Оренбург передает эстафету Самаре, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

В первый летний день на сцене самарского областного театра оперы состоится торжественная церемония передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона от Оренбурга Самаре. Затем в течение трех дней в САТОБе артисты из Оренбурга будут показывать самарскому зрителю свои постановки.

Уже 5 июня Всероссийский театральный марафон двинется дальше. Самара передаст эстафету из ПФО в Центральный федеральный округ. Эта честь досталась Самарскому театру кукол, который привезет свои спектакли в Воронеж

Справка КП:

Всероссийский театральный марафон — крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU