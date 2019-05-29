Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллега Алексей Овчинин вышли в открытый космос

СЕГОДНЯ 21:34 2019-05-29T21:34:45+03:00

Им предстоит выполнить ряд задач по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС, а также взять пробы в рамках эксперимента «Тест»

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В среду, 29 мая, космонавты Олег Кононенко и его коллега Алексей Овчинин покинули борт МКС и приступили в работа на внешней поверхности станции. К этому они готовились весь месяц. Для командира МКС Олега Кононенко это пятый выход в открытый космос, а для Алексея Овчинина — первый в карьере. Им предстоит выполнить монтаж оборудования на внешней поверхности МКС и взять пробы в рамках эксперимента «Тест». - Они облачены в скафандры нового поколения «Орлан-МКС», которые часто называют миниатюрными космическими кораблями. На Кононенко надета командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» №5), на Овчинине – с синими полосами вдоль скафандра («Орлан-МКС» №4), - рассказали в Роскосмосе.

30 мая легендарному космонавту Алексею Архиповичу Леонову исполнится 85 лет.Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космонавты посвятили свою «прогулку» первому человеку планеты, который совершил выход в открытый космос - Алексею Леонову. 30 мая ему исполнится 85 лет.

Прямая трансляция выхода в космос в группе Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU