В Самарской области снесли пять колонок с опасной питьевой водой

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-30T11:20:00+03:00

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В Самарской области судебные приставы остановили работу опасных колонок. Как выяснилось, при их эксплуатации были нарушены гигиенические требования к качеству питьевой воды, что могло нанести вред людям.

- Опасные колонки в количестве 5 штук были найдены в Пестравском районе. Суд вынес решение остановить эксплуатацию данных конструкций, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы предупредили предприятие, которое было ответственно за эти колонки, что если оно не демонтирует их, то ему будет грозить уголовная ответственность. Сразу после этого организация убрала колонки и заварила колодцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU