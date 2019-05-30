2019-05-30T11:20:00+03:00
Общество

В Самарской области снесли пять колонок с опасной питьевой водой

При использовании оборудования были нарушены гигиенические требования
Анастасия ФИЛАТОВА
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Колонки демонтировали после вмешательства приставовКолонки демонтировали после вмешательства приставовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Самарской области судебные приставы остановили работу опасных колонок. Как выяснилось, при их эксплуатации были нарушены гигиенические требования к качеству питьевой воды, что могло нанести вред людям.

- Опасные колонки в количестве 5 штук были найдены в Пестравском районе. Суд вынес решение остановить эксплуатацию данных конструкций, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы предупредили предприятие, которое было ответственно за эти колонки, что если оно не демонтирует их, то ему будет грозить уголовная ответственность. Сразу после этого организация убрала колонки и заварила колодцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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