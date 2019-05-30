2019-05-30T09:45:55+03:00
Спорт

Самарская спортсменка выиграла «бронзу» на первенстве Европы по фехтованию

Ирина Охотникова вошла в тройку самых лучших шпажисток
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В среду, 29 мая, в болгарском городе Пловдив стартовало первенство Европы по фехтованию среди молодежи в возрасте до 23 лет. В соревнованиях принимают участие и спортсмены из Самарской области. Так, представительница 63 региона Ирина Охотникова завоевала там «бронзу».

- Самарская спортсменка Ирина Охотникова выиграла бронзовую награду в соревнованиях по шпаге среди девушек, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Отметим, что вместе с самарчанкой третье место среди шпажисток заняла еще одна россиянка - Анастасия Солдатова. Что касается первого и второго места, то они достались итальянке Роберте Марзани и румынке Александре Предеску. Добавим, что соревнования по фехтованию в Болгарии продлятся до 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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