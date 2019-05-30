Жительница Тольятти фиктивно прописала у себя дома 15 иностранцев

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-30T09:58:07+03:00

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В Тольятти полицейские выявили факт фиктивной регистрации 15 иностранцев. Как выяснилось, мигрантов из ближнего зарубежья в своей квартире зарегистрировала 31-летняя местная жительница.

- Женщина не собиралась предоставлять свое жилье иностранным гражданам, да и те жили совсем в другом месте. Она фиктивно зарегистрировала мигрантов за денежное вознаграждение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Тольяттинку задержали. Недавно правоохранители возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU