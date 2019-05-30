2019-05-30T10:17:43+03:00
Общество

В Самаре появятся новые цветники с улучшенным ландшафтным дизайном

В них добавят многолетние цветы и кустарники
Анастасия ФИЛАТОВА
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В городе собираются увеличить количество цветов и деревьевВ городе собираются увеличить количество цветов и деревьевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре собираются увеличить зеленые и цветочные зоны. К такому решению местные власти пришли после недавно поступившего от предпринимателей предложения. В ближайшее время департамент городского хозяйства и экологии сформирует дополнительные варианты по озеленению общественных пространств и представит мэру Елене Лапушкиной.

- Все новые предложения по увеличению цветов и деревьев в городе планируется обсудить с экспертным сообществом: ландшафтными дизайнерами, урбанистами, архитекторами, а также с городской общественностью, - отметили в мэрии Самары.

К слову, в этом году в областной столице должны высадить цветы на площади около 168 тысяч квадратных метров. Более половины из них уже украшают парки, скверы и бульвары. Кроме того, в городе высадят 8,5 тысяч кустарников и более 2,5 тысяч деревьев. Также появятся новые цветники с улучшенным ландшафтным дизайном — в них добавят многолетние цветы и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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