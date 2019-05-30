В Самаре детям будут прививать любовь к чтению с помощью карты читай-агента

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-30T12:13:49+03:00

Нужно помнить, что чтение для детей – это, прежде всего, удовольствие и приключение.

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В Самаре (и еще в ряде городов страны) стартует специальное предложение для родителей, которые хотят привить своим чадам любовь к чтению. Сеть книжных магазинов «Читай-город» выпустила подарочную карту специально для детей. Она называется «Личная карта читай-агента».

- Детям важно, чтобы с ними общались как со взрослыми и позволяли самим принимать решения, - рассказали в «Читай-городе». - С «Личной картой читай-агента» ребенок может сам, на свой вкус выбрать понравившиеся книги и совершить покупку. Нет сомнений, что эти книги будут прочитаны в первую очередь, без напоминаний и настоятельных просьб. Выбор ребенка ограничен только заботой взрослых о том, чтобы он читал хорошие и добрые истории. Карта действует на книги с ограничением 0+, 6+, 12+ - а значит, гарантированно убережет ребенка от неподходящей ему по возрасту информации.

«Личная карта читай-агента».

Нужно помнить, что чтение для детей – это, прежде всего, удовольствие и приключение, а не учеба, как полагают многие родители. Не больше 30% детей формируют свой читательский список под влиянием школьной программы и заданий по внеклассному чтению.

- Заставить ребенка полюбить читать невозможно, - уверяют в «Читай-городе». - Необходимо дать ему почувствовать, что чтение - это интересно, а книги помогают фантазировать и мечтать. Новая подарочная карта для детей способна превратить поход за книгой в целый квест, а начинающего читателя – в настоящего читай-агента, который делает мир лучше, читая хорошие книги.

Узнать больше о «Личной карте читай-агента» можно на сайте сети книжных магазинов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU