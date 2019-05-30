2019-05-30T11:01:45+03:00
Общество

В Самаре в течение недели отремонтируют улицу Юбилейную

Проезжую часть обновят от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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На этой неделе в Самаре стартовал ремонт дорог на Безымянке. Для начала дорожники приступили к обновлению улицы Юбилейной на участке от проспекта Юных Пионеров до улицы Победы протяженностью 1,25 км.

- Основные виды работ проводятся ночью, полностью дорогу не перекрывают. После завершения процесса фрезеровки дорожники займутся инженерными коммуникациями. Затем начнется устройство верхнего слоя толщиной 5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, - сообщили в администрации Самары.

Предполагается, что ремонт проезжей части улицы Юбилейной завершится в течение недели. Отметим, что в этом году на Безымянке также приведут в порядок улице Енисейскую от улицы Строителей до проспекта Кирова и улицу Металлистов от проспекта Юных Пионеров до улицы Теннисной. Также преобразятся площадь имени П.П. Мочалова и бульвар Металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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