«КидБург Stile» зовет маленьких самарцев на праздник 1 июня

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-30T11:16:33+03:00

Детский город профессий – маленькая модель реального мира для детей от 1,5 до 14 лет

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1 июня, в День защиты детей, детский город профессий «КидБург» приглашает самарцев на специальную программу.

Самых маленьких гостей праздника ждут невероятные приключения с доктором Айболитом;

Модников и модниц ожидает квест «КидБург Stile» совместно с арт – агентством Celebrity Kids! Все смогут создать свой неповторимый летний образ.

«КидБург» обещает призы и подарки от генерального партнера «Рузик» и супер-мега-дискотеку!Встречай лето ярко вместе с «КидБургом» и Сказкиным Домом!

Самара, Московское шоссе 24 км, 5

ТЦ МЕГА САМАРА , +7 (846) 379-65-56

+7 (967) 769-21-50

samara.kidburg.ru

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