Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут завершить раньше срока

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-30T11:20:41+03:00

Работы на дорожном объекте завершены уже на 65%

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В Самаре продолжается капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до XXII Партсъезда. Работы должны завершиться уже в этом году, и произойдет это, скорее всего, раньше намеченных сроков. Об этом стало известно 29 мая в ходе выездного совещания депутатов городской и губернской дум.

- Работы завершены примерно на 65%, начата укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Объект планируется сдать на месяц раньше установленного контрактом срока — в сентябре, - сообщил представитель компании-подрядчика.

Напомним, что ремонт Заводского шоссе в границах улиц Земеца и XXII Партсъезда стартовал в августе 2018 года. В скором времени рабочие приступят ко второму этапу - обновлению участка от улицы XXII Партсъезда до улицы Авроры.

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ИСТОЧНИК KP.RU