2019-05-30T11:39:03+03:00
Происшествия

В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека

Авария произошла поздно вечером на улице Железнодорожной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницуВсех пострадавших госпитализировали в городскую больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 29 мая, примерно в 23 часа на улице Железнодорожной в Чапаевске произошло серьезное ДТП. Там водитель автомобиля ВАЗ-2114 протаранил опору теплотрассы, буквально обняв ее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летний молодой человек, двигаясь в сторону улицы Таганрогской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель легковушки, 17-летний и 21-летний пассажиры. Всех их госпитализировали в городскую больницу. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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