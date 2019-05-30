В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека
В среду, 29 мая, примерно в 23 часа на улице Железнодорожной в Чапаевске произошло серьезное ДТП. Там водитель автомобиля ВАЗ-2114 протаранил опору теплотрассы, буквально обняв ее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 24-летний молодой человек, двигаясь в сторону улицы Таганрогской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пострадали три человека: водитель легковушки, 17-летний и 21-летний пассажиры. Всех их госпитализировали в городскую больницу. Сейчас правоохранители проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU