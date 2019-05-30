Дело жителя Самарской области, который пытался подкупить инспектора ГИБДД 200 евро, передали в суд

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-30T11:52:34+03:00

Мужчина хотел, чтобы за эти деньги полицейский закрыл глаза на его нарушение

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В Новокуйбышевске в ближайшее время предстанет перед судом местный житель, который пытался подкупить инспектора ГИБДД иностранной валютой.

- По версии следствия, 15 марта мужчина, находясь в патрульной машине передал полицейскому взятку в 200 евро. Он хотел, чтобы за эти деньги страж порядка не составлял в отношении него протокол за вождение в нетрезвом виде, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Полицейский отказался от взятки, мужчину задержали, а через некоторое время завели на него уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время правоохранители завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU