В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-30T12:47:54+03:00

Мужчина ловил рыбу с лодки с помощью спиннинга Фото: Архив "КП"

Мужчина причинил ущерб на 99 тысяч рублей

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В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего уроженца Ульяновской области. Мужчину поймали на незаконной ловле рыбы в местах нереста.

- Мужчину задержали вечером 21 мая сотрудники Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД на транспорте. Он рыбачил на Волге с металлической лодки «Казанка-5» с использованием спиннинга, что запрещено, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Уроженец Ульяновской области успел поймать 15 судаков с икрой, причинив тем самым ущерб на сумму более 99 тысяч рублей. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU