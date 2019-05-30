В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой
Мужчина причинил ущерб на 99 тысяч рублей
Мужчина ловил рыбу с лодки с помощью спиннингаФото: Архив "КП"
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В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего уроженца Ульяновской области. Мужчину поймали на незаконной ловле рыбы в местах нереста.
- Мужчину задержали вечером 21 мая сотрудники Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД на транспорте. Он рыбачил на Волге с металлической лодки «Казанка-5» с использованием спиннинга, что запрещено, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.
Уроженец Ульяновской области успел поймать 15 судаков с икрой, причинив тем самым ущерб на сумму более 99 тысяч рублей. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU