2019-05-30T13:20:15+03:00
Общество

В Самаре прокуратура нашла в интернете незаконные объявления о вывозе мусора

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием закрыть к ним доступ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Люди, разместившие объявления о вывозе мусора, не имели лицензию на эту деятельностьЛюди, разместившие объявления о вывозе мусора, не имели лицензию на эту деятельностьФото: Архив "КП"
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура нашла на сайте Avito незаконные объявления по вывозу отходов. В них не было указано, имеют ли люди, предлагающие подобные услуги, лицензии на эту деятельность.

- Услуга по сбору, транспортировке и утилизации отходов I-IV отходов опасности подлежит лицензированию. Отсутствие сведений о лицензии запрещено, а доступ к сайтам, где размещены подобные материалы, должен быть закрыт, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд 5 исков о признании информации, размещенной на сайте Avito, незаконной. В феврале и марте этого года служители Фемиды полностью удовлетворили эти требования. Также недавно прокуратура направила в суд еще 7 подобных исков. Сейчас они находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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