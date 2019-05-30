В Самаре на участке Ново-Садовой введут постоянный запрет на остановку транспорта

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-30T13:31:46+03:00

Запрет на остановку транспорта на улице Ново-Садовой введут с 20 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это сделают для того, чтобы не создавать помех общественному транспорту

Изменить размер текста: A A

В Самаре решили скорректировать схему дорожного движения на улице Ново-Садовой. Там на участке от улицы Осипенко до улицы Невской с 20 июня вводится запрет на остановку транспорта.

- Ограничение будет действовать на отрезке протяженностью 50 метров на постоянной основе. Он вводится с целью исключения создания помех общественному транспорту и для обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В ближайшее время на Ново-Садовой будут установлены соответствующие дорожные знаки. Как отмечают в минтрансе, автомобили нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU