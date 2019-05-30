В СамГУПС открылась международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-30T14:02:17+03:00

Во время нее прочтут больше 100 докладов на важнейшие для человека и города темы

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В Самарском государственном университете путей сообщения открылась II Международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19». Цель форума – разработка путей развития города на основе цифровых технологий. На конференции прочтут больше 100 докладов, которые посвящены важнейшим сферам в жизни человека и города. Среди них – здравоохранение, транспорт, газовая промышленность, образование и т.д.

- Тематика конференции в этом году весьма разнообразна: цифровая экономика; новые компетенции и профессии, востребованные для цифровой экономики; транспорт и логистика, моделирование транспортных потоков; «умные» города и современные технологии в ЖКХ; телекоммуникации и интернет вещей; цифровые двойники и искусственный интеллект; алгоритмы на основе паранепротиворечивой логики; роботизация и мехатроника; обработка больших данных и облачные вычисления; информационная безопасность; аналитическая алгоритмика и ситуационное моделирование; социальные и культурные аспекты умных городов, - рассказали в пресс-службе СамГУПС.

Открыл конференцию ректор университета Иван Андрончев.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU