2019-05-30T14:02:17+03:00
Общество

В СамГУПС открылась международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19»

Во время нее прочтут больше 100 докладов на важнейшие для человека и города темы
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
Изменить размер текста:

В Самарском государственном университете путей сообщения открылась II Международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19». Цель форума – разработка путей развития города на основе цифровых технологий. На конференции прочтут больше 100 докладов, которые посвящены важнейшим сферам в жизни человека и города. Среди них – здравоохранение, транспорт, газовая промышленность, образование и т.д.

- Тематика конференции в этом году весьма разнообразна: цифровая экономика; новые компетенции и профессии, востребованные для цифровой экономики; транспорт и логистика, моделирование транспортных потоков; «умные» города и современные технологии в ЖКХ; телекоммуникации и интернет вещей; цифровые двойники и искусственный интеллект; алгоритмы на основе паранепротиворечивой логики; роботизация и мехатроника; обработка больших данных и облачные вычисления; информационная безопасность; аналитическая алгоритмика и ситуационное моделирование; социальные и культурные аспекты умных городов, - рассказали в пресс-службе СамГУПС.

Открыл конференцию ректор университета Иван Андрончев.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области с начала 2019 года выявили 15 случаев бешенства животных
Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде
Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях
В Самаре на Стара-Загоре открылся Дом инклюзивной культуры
В Самаре на участке Ново-Садовой введут постоянный запрет на остановку транспорта
В Самаре прокуратура нашла в интернете незаконные объявления о вывозе мусора
В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой
В Самаре на Ново-Вокзальной забил фонтан с 9-этажный дом
Дело жителя Самарской области, который пытался подкупить инспектора ГИБДД 200 евро, передали в суд
В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека
Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут завершить раньше срока
«КидБург Stile» зовет маленьких самарцев на праздник 1 июня
В Самаре в течение недели отремонтируют улицу Юбилейную
В Самарской области возбудили дело из-за падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище