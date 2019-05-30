Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях
Женщина отправляла своей "сопернице" грубые нецензурные сообщения
Жительнице Отрадного назначили штраф в 1 тысячу рублейФото: Архив "КП"
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Жительницу Отрадного привлекли к ответственности за оскорбления в социальной сети бывшей супруги своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
- Было установлено, что женщина через мессенджер Viber и соцсеть «ВКонтакте» направляла в адрес экс-супруги своего возлюбленного сообщения, которые содержали грубые нецензурные высказывания оскорбительного характера, направленные на унижение ее чести и достоинства, - рассказали в надзорном ведомстве.
Женщину признали виновной в административном правонарушении и назначили штраф в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU