Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-30T14:22:08+03:00

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Жительницу Отрадного привлекли к ответственности за оскорбления в социальной сети бывшей супруги своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Было установлено, что женщина через мессенджер Viber и соцсеть «ВКонтакте» направляла в адрес экс-супруги своего возлюбленного сообщения, которые содержали грубые нецензурные высказывания оскорбительного характера, направленные на унижение ее чести и достоинства, - рассказали в надзорном ведомстве.

Женщину признали виновной в административном правонарушении и назначили штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU