2019-05-30T14:43:04+03:00
Происшествия

Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде

Женщина решила, что раскаявшийся мужчина заслуживает прощения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина ударил приятельницу молотком по голове и пальцамМужчина ударил приятельницу молотком по голове и пальцамФото: Архив "КП"
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В Сызранском городском суде прошло заседание по делу об избиении молотком местной жительницы. Произошло это в подъезде одного из многоквартирных домов города.

Было установлено, что на сызранку напал ее знакомый. Они поссорились в подъезде, после чего мужчина ударил приятельницу сзади молотком по голове. Затем он еще два раза ударил женщину по пальцу руки.

В дальнейшем мужчина признал свою вину и извинился перед знакомой. В итоге женщина его простила и на суде попросила не наказывать. Как пишет КТВ-Луч, она объяснила это тем, что он заслужил прощение. В итоге служители Фемиды прекратили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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