Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде
Женщина решила, что раскаявшийся мужчина заслуживает прощения
Мужчина ударил приятельницу молотком по голове и пальцамФото: Архив "КП"
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В Сызранском городском суде прошло заседание по делу об избиении молотком местной жительницы. Произошло это в подъезде одного из многоквартирных домов города.
Было установлено, что на сызранку напал ее знакомый. Они поссорились в подъезде, после чего мужчина ударил приятельницу сзади молотком по голове. Затем он еще два раза ударил женщину по пальцу руки.
В дальнейшем мужчина признал свою вину и извинился перед знакомой. В итоге женщина его простила и на суде попросила не наказывать. Как пишет КТВ-Луч, она объяснила это тем, что он заслужил прощение. В итоге служители Фемиды прекратили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU