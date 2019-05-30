Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-30T14:43:04+03:00

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В Сызранском городском суде прошло заседание по делу об избиении молотком местной жительницы. Произошло это в подъезде одного из многоквартирных домов города.

Было установлено, что на сызранку напал ее знакомый. Они поссорились в подъезде, после чего мужчина ударил приятельницу сзади молотком по голове. Затем он еще два раза ударил женщину по пальцу руки.

В дальнейшем мужчина признал свою вину и извинился перед знакомой. В итоге женщина его простила и на суде попросила не наказывать. Как пишет КТВ-Луч, она объяснила это тем, что он заслужил прощение. В итоге служители Фемиды прекратили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU