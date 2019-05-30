В Самарской области с начала 2019 года выявили 15 случаев бешенства животных

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-30T15:09:50+03:00

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В Самарской области сохраняется неблагополучная ситуация по бешенству. Только за первые 4 месяца 2019 года животные нанесли повреждения 2899 жителям региона, в том числе 611 детям в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

- По сравнению с 2018 годом число пострадавших возросло на 16%. В прошлом году за аналогичный период в медучреждения обратились 2500 человек, в том числе 489 детей. Травмы и ослюнения преимущественно наносились кошками и собаками, - отметили в ведомстве.

По данным специалистов Роспотребнадзора, в этом году в регионе было зарегистрировано уже 15 случаев бешенства среди животных. В частности, 3 случая в Красноярском районе, по 2 случая в Жигулевске, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах, по 1 случаю в Самаре и Октябрьске, Алексеевском, Елховском, Кинельском и Кошкинском районах. В 8 случаях бешенство было выявлено среди домашних собак, а в 7 — у лисиц. По сравнению с прошлым годом доля заболевших бешенством диких животных выросла на 11,7%. Отметим, что во всех районах и населенных пунктах, где были выявлены заболевания, вводились карантины и проводились необходимые обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU