Жители Самарской области смогут поучаствовать в создании «Дороги памяти»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-30T15:31:59+03:00

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В главном храме Вооруженных сил РФ «Воскресения Христова», который сейчас строится на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, создают мультимедийную галерею историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». Сейчас по всей стране идет сбор материалов для этой галереи. Жители Самарской области тоже смогут направить туда информацию о своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

- Военным комиссариатом Самарской области уже собрана информация на 317 тысяч наших земляков-фронтовиков. Все, кто располагает информацией об участниках ВОВ, могут прийти в военные комиссариаты или позвонить туда по телефону. Все полученные сведения будут размещены в комплексе «Дорога памяти», - рассказали в правительстве Самарской области.

Отметим, что собор Воскресения Христова будет открыт в 2020 году — к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Тогда же заработает галерея «Дорога памяти», где любой посетитель сможет по фамилии, году рождения или призыва найти информацию об участнике Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU