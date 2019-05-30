В Самарской области трое рабочих погибли в коллекторе на свиноферме
В четверг, 30 мая, в девятом часу утра в Красноармейском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Там на свиноферме в поселке Кировский погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
- По предварительным данным, 30-летний рабочий выполнял очистительные работы в коллекторе. Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни, поэтому двое его коллег решили спуститься к нему на помощь. Никто из рабочих не принял никаких мер безопасности, в итоге они потеряли сознание, отравившись ядовитыми, токсичными парами, - рассказали представители экстренной службы.
В результате случившегося мужчины скончались на месте. Чтобы извлечь их тела из колодца, понадобилась помощь спасателей. Им пришлось использовать треногу с лебедкой, костюм Л1 и дыхательный аппарат. Спасатели завершили все работы на месте происшествия в 12:05. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи.
В Красноармейском районе на свиноферме погибли трое рабочих 30.05.2019г.Видео: ПСС Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU