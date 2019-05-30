2019-05-30T16:19:26+03:00
Происшествия

В Самарской области трое рабочих погибли в коллекторе на свиноферме

По предварительным данным, мужчины отравились токсичными парами [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте происшествия работал техногенный отряд поисково-спасательной службыНа месте происшествия работал техногенный отряд поисково-спасательной службыФото: Юлия Лоза
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В четверг, 30 мая, в девятом часу утра в Красноармейском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Там на свиноферме в поселке Кировский погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- По предварительным данным, 30-летний рабочий выполнял очистительные работы в коллекторе. Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни, поэтому двое его коллег решили спуститься к нему на помощь. Никто из рабочих не принял никаких мер безопасности, в итоге они потеряли сознание, отравившись ядовитыми, токсичными парами, - рассказали представители экстренной службы.

В результате случившегося мужчины скончались на месте. Чтобы извлечь их тела из колодца, понадобилась помощь спасателей. Им пришлось использовать треногу с лебедкой, костюм Л1 и дыхательный аппарат. Спасатели завершили все работы на месте происшествия в 12:05. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

В Красноармейском районе на свиноферме погибли трое рабочих 30.05.2019г.Видео: ПСС Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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