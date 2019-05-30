В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-30T16:34:43+03:00

Очевидцы сообщают о пострадавших в результате аварии

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Днем в четверг, 30 мая, в центре Самары произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. Там на пересечении улиц Чкалова и Самарской столкнулись автобус № 207 и «Яндекс.Такси» марки Renault Logan. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП Самара».

- Удар пришелся в левую сторону иномарки. Водительскую дверь сильно вмяло внутрь. А у ПАЗа пострадала правая передняя часть, - рассказали свидетели случившегося.

По предварительным данным, в результате произошедшего есть пострадавшие. Сейчас на месте аварии работают медики скорой помощи и сотрудники полиции.

Водитель автобуса протаранил такси на пересечении Чкалова и СамарскойФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU