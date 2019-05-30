В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси
Днем в четверг, 30 мая, в центре Самары произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта. Там на пересечении улиц Чкалова и Самарской столкнулись автобус № 207 и «Яндекс.Такси» марки Renault Logan. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП Самара».
- Удар пришелся в левую сторону иномарки. Водительскую дверь сильно вмяло внутрь. А у ПАЗа пострадала правая передняя часть, - рассказали свидетели случившегося.
По предварительным данным, в результате произошедшего есть пострадавшие. Сейчас на месте аварии работают медики скорой помощи и сотрудники полиции.
Водитель автобуса протаранил такси на пересечении Чкалова и СамарскойФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU