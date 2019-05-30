В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-30T16:56:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарском зоопарке радостное событие. Пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство.

Малыши вылупились в четверг, 30 мая. Гостям зоопарка их покажут только через месяц.

- Малышей мы будем показывать примерно через три-четыре недели. Такая у нас традиция. Мы знакомим гостей зоопарка с новорожденными только после того как они окрепнут, - рассказала заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Алёна Киреева. - Птенцы чувствую себя хорошо. Из инкубатора их перевели в брудер. Там тепло, туда же им подается еда.

Напомним, не так давно в зоопарке представили новорожденных ослёнка и жеребёнок, а до этого лисят.

Гостям их покажут через месяцФото: предоставлено зоопарком

Читайте также:

Любопытный ослёнок и милый жеребёнок: в Самарском зоопарке прибавление

Сразу два детеныша появились в зоопарке в апреле. Они уже окрепли и готовы показать себя гостям

(подробнее)

«Маленькие пушистые комочки и уже такие шустрые»: в Самарском зоопарке показали новорожденных лисиц

Малыши родились чуть больше месяца назад, но горожане смогли увидеть их только сейчас

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU