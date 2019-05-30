2019-05-30T16:56:06+03:00
Дом. Семья

В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство

Птенцы вылупились в инкубаторе
Евгения ВАСИНА
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Мама птенцов не высиживалаМама птенцов не высиживалаФото: предоставлено зоопарком
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В Самарском зоопарке радостное событие. Пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство.

Малыши вылупились в четверг, 30 мая. Гостям зоопарка их покажут только через месяц.

- Малышей мы будем показывать примерно через три-четыре недели. Такая у нас традиция. Мы знакомим гостей зоопарка с новорожденными только после того как они окрепнут, - рассказала заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Алёна Киреева. - Птенцы чувствую себя хорошо. Из инкубатора их перевели в брудер. Там тепло, туда же им подается еда.

Напомним, не так давно в зоопарке представили новорожденных ослёнка и жеребёнок, а до этого лисят.

Гостям их покажут через месяц Фото: предоставлено зоопарком

Гостям их покажут через месяцФото: предоставлено зоопарком

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ИСТОЧНИК KP.RU

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