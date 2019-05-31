2019-05-31T08:15:01+03:00
Общество

Как добраться до стадиона «Самара Арена» 2 июня на матч «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»

Публикуем схемы перекрытия дорог и маршруты транспорта, на котором можно будет доехать до спортобъекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Игра на "Самара Арене" начнется в 18:00, первый трамвай S5 поедет в сторону стадиона уже в 14:58Игра на "Самара Арене" начнется в 18:00, первый трамвай S5 поедет в сторону стадиона уже в 14:58Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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В это воскресенье, 2 июня, на стадионе «Самара Арена» пройдет второй стыковой матч за право выступать в РПЛ между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом». Игра начнется в 18:00. Добраться до спортобъекта можно будет на трамваях S5 и на других видах транспорта.

Трамваи S5 будут курсировать от улицы Тухачевского (первый рейс в 14:58, интервал 3-4 минуты) и от Барбошиной поляны (первый рейс в 16:32, интервал 2 минуты). Во время матча они ездить не будут.

Также до стадиона «Самара Арена» можно будет доехать на следующих видах общественного транспорта:

- на маршрутке № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская», на маршрутку № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Как отмечают в администрации города, после завершения матча для болельщиков подадут дополнительные автобусы. Так, автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67 будут ждать пассажиров на остановке «Алма-Атинская», а автобус № 50 — в районе Северной парковки. Что касается трамваев S5, то сесть на них можно будет на обеих площадках остановки «Самара Арена». Они поедут до улицы Тухачевского со всеми своими остановками.

К слову, те футбольные фанаты, которые решат поехать на игру на личном транспорте, смогут воспользоваться бесплатной Северной парковкой. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

Добавим, что в день матча на «Самара Арене» будет закрыто движение по нескольким улицам: по Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 и по Проездам №№ 7, 8, 10, 12. Проезд по улице Арена 2018 будет открыт на всем ее протяжении от Волжского шоссе до улицы Демократической. На той стороне улицы, которая прилегает к стадиону, будет разрешена стоянка транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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