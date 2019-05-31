2019-05-31T08:38:00+03:00
Происшествия

В Самаре высокопоставленного железнодорожника отправили на 2 года в колонию за крупную взятку

Мужчина за 300 тысяч рублей обещал выделить сторонней компании оборудование и сотрудников для строительных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд Железнодорожного района признал мужчину виновным в коррупционном преступленииСуд Железнодорожного района признал мужчину виновным в коррупционном преступленииФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор главному инженеру структурного подразделения железнодорожной компании, который обвинялся в получении взятки в крупном размере.

Было установлено, что в конце февраля 2018 года мужчина получил 300 тысяч рублей от начальника одной из коммерческих организаций за предоставление последнему оборудования для строительно-монтажных работ. Также за эти деньги железнодорожник обещал направить своих подчиненных для строительных работ на участке перегона «Звезда — Чапаевск».

- Вина мужчины была полностью доказана, несмотря на то, что он не согласился с квалификацией своего преступления, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Суд назначил железнодорожнику 2 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году
В Самаре разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку
В Волге у Сызрани обнаружили больную чумой щуку
Расчищают территорию: в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова
«Проведите обработку!»: жителей Самары атаковали полчища комаров
Самарских велосипедистов приглашают на кубок ВелоСамары по кросс-кантри
Где живет больше всего алиментщиков: самарские приставы составили карту должников региона
В Самаре ищут человека, готового налаживать отношения с рептилоидами за 180 тысяч рублей
В Самаре из-за провала на Ново-Вокзальной два автобуса пустили в объезд
В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал
На финале Кубка России абоненты МегаФона проговорили больше, чем на первом матче ЧМ в Самаре
Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру Александра Нефедова в Самарскую губдуму
В Тольятти поджигатель леса напал на заснявшего его прохожего
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 2 июня на матч «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда скорректируют за 10 млн рублей
«Находились на объекте в нерабочее время»: руководство объяснило смерть рабочих в канализационном колодце
«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода
В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство
В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси