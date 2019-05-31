В Самаре высокопоставленного железнодорожника отправили на 2 года в колонию за крупную взятку
Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор главному инженеру структурного подразделения железнодорожной компании, который обвинялся в получении взятки в крупном размере.
Было установлено, что в конце февраля 2018 года мужчина получил 300 тысяч рублей от начальника одной из коммерческих организаций за предоставление последнему оборудования для строительно-монтажных работ. Также за эти деньги железнодорожник обещал направить своих подчиненных для строительных работ на участке перегона «Звезда — Чапаевск».
- Вина мужчины была полностью доказана, несмотря на то, что он не согласился с квалификацией своего преступления, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Суд назначил железнодорожнику 2 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU