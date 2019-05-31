2019-05-31T09:14:06+03:00
Происшествия

В Тольятти поджигатель леса напал на заснявшего его прохожего

Сейчас хулигана разыскивает полиция
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Андрей ДербеневФото: Андрей ДербеневФото: Facebook
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, в Тольятти сумели заснять предполагаемого поджигателя леса. Прохожий заметил его в районе кафе-бара «Ликан» в Центральном районе.

- Поджигатель нанес телесные повреждения очевидцу и смог скрыться! На месте происшествия работали пожарные, спасатели и сотрудники полиции. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, — сообщил в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Известно, что к моменту прибытия экстренных служб молодой человек сбежал. Пока информации о его задержании не поступало.

Отметим, что ранее глава Тольятти Сергей Анташев сообщал, что в городских лесах участились пожары, при этом он отметил, что их причиной являются целенаправленные поджоги. Однако до вчерашнего дня поймать или хотя бы заснять неизвестных хулиганов никому не удавалось.

Молодой человек напал на прохожего, когда тот заснял его на камеру Фото: Facebook

Молодой человек напал на прохожего, когда тот заснял его на камеруФото: Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году
В Самаре разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку
В Волге у Сызрани обнаружили больную чумой щуку
Расчищают территорию: в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова
«Проведите обработку!»: жителей Самары атаковали полчища комаров
Самарских велосипедистов приглашают на кубок ВелоСамары по кросс-кантри
Где живет больше всего алиментщиков: самарские приставы составили карту должников региона
В Самаре ищут человека, готового налаживать отношения с рептилоидами за 180 тысяч рублей
В Самаре из-за провала на Ново-Вокзальной два автобуса пустили в объезд
В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал
На финале Кубка России абоненты МегаФона проговорили больше, чем на первом матче ЧМ в Самаре
Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру Александра Нефедова в Самарскую губдуму
В Самаре высокопоставленного железнодорожника отправили на 2 года в колонию за крупную взятку
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 2 июня на матч «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда скорректируют за 10 млн рублей
«Находились на объекте в нерабочее время»: руководство объяснило смерть рабочих в канализационном колодце
«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода
В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство
В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси