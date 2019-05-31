В Тольятти поджигатель леса напал на заснявшего его прохожего

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-31T09:14:06+03:00

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В четверг, 30 мая, в Тольятти сумели заснять предполагаемого поджигателя леса. Прохожий заметил его в районе кафе-бара «Ликан» в Центральном районе.

- Поджигатель нанес телесные повреждения очевидцу и смог скрыться! На месте происшествия работали пожарные, спасатели и сотрудники полиции. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, — сообщил в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Известно, что к моменту прибытия экстренных служб молодой человек сбежал. Пока информации о его задержании не поступало.

Отметим, что ранее глава Тольятти Сергей Анташев сообщал, что в городских лесах участились пожары, при этом он отметил, что их причиной являются целенаправленные поджоги. Однако до вчерашнего дня поймать или хотя бы заснять неизвестных хулиганов никому не удавалось.

Молодой человек напал на прохожего, когда тот заснял его на камеруФото: Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU