Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру Александра Нефедова в Самарскую губдуму

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-31T09:12:24+03:00

Бывший вице-губернатор и председатель регионального правительства в скором времени станет депутатом

Изменить размер текста: A A

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру бывшего вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата Самарской губернской думы.

- Кандидатура Александра Нефедова была согласована в четверг, 30 мая, на заседании президиума. Кандидата представил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Государственной думы Виктор Селиверстов, - сообщили в пресс-службе «Единой России».

В ближайшее время проект решения президиума генсовета партии будет направлен президиуму регионального политического совета Самарского регионального отделения «Единой России».

Напомним, что Александр Нефедов покинул свой пост 20 мая по собственному желанию. Почти сразу после этого губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать его советником, а через некоторое время спикер губдумы Геннадий Котельников сообщил, что в скором времени Александр Нефедов начнет работать в качестве депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU