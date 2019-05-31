В Самаре из-за провала на Ново-Вокзальной два автобуса пустили в объезд
Временно изменили свои схемы движения автобусы № 38 и 55
Автобусы по направлению к площади Кирова будут ездить в объездФото: Архив "КП"
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В Самаре временно скорректировали схему движение двух автобусных маршрутов - № 38 и 55. Из-за провала, который образовался 29 мая на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, их пустили в объезд.
- Обращаем внимание, что в направлении площади Кирова автобусы № 38 и 55 будут ездить по проспекту Карла Маркса, - сообщили в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее из-за коммунального ЧП изменили и схему движения трамваев № 7 и 19. Их пустили через 15 микрорайон.
ИСТОЧНИК KP.RU