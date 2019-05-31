2019-05-31T13:56:18+03:00
Общество

В Самаре ищут человека, готового налаживать отношения с рептилоидами за 180 тысяч рублей

Соответствующая вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Возможно, рептилоиды уже среди нас. И с ними надо договориться.Возможно, рептилоиды уже среди нас. И с ними надо договориться.Фото: кадр из фильма
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В Самаре ищут специалиста по удалению информации. Зарплату предлагают от 35 000 до 180 000. Среди обязанностей кроме всего прочего – «налаживание отношений с людьми и рептилоидами», а также «развитие, вера в себя и никакова суецыда» (орфография сохранена). Соответствующее объявление появилось на популярном сайте с вакансиями HeadHunter.

- Мы все так же удаляем информацию из интернета по всей планете на всех языках. И ищем тебя, если, конечно, ты хочешь делать это вместе с нами. Если ты тот, кто готов и умеет убеждать, кто знает силу слова, - говорится в описании вакансии. - Пока вы читали эту вакансию, на планете появилось столько информации, что вам не хватит оставшейся жизни, чтобы её удалить: наш рынок только растет.

Среди требований к работнику – английский не ниже уровня upper-intermediate, умение договариваться и находить выход там, где его нет. Пол рост, вес и опыт работы компании безразличен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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