2019-05-31T10:06:10+03:00
Общество

Где живет больше всего алиментщиков: самарские приставы составили карту должников региона

На карте можно увидеть и какие меры были приняты по отношению к должникам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области судебные приставы составили «Алиментную карту региона», с помощью которой можно увидеть не только количество должников, но и примененные к ним меры.

- Лидером по числу исполнительных производств и сумме долгов по алиментов стала Самара. Здесь алиментщики задолжали 341 миллион 169 тысяч рублей, при этом самая большая сумма долга в Промышленном районе — 57 миллионов 897 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Также областная столица заняла первое место по мерам, наложенным на должников. Так, сейчас пределы страны не могут покинуть 2125 жителей Самары. Также город лидирует и по количеству привлеченных к административной ответственности — 145 протоколов. А вот по уголовным делам в отношении алиментщиков вперед вырвался Тольятти. Здесь в отношении должников было возбуждено 50 уголовных дел. Отметим, что третье место и по уголовной, и по административной ответственности, которая грозит алиментщикам, заняла Сызрань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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