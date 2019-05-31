Самарских велосипедистов приглашают на кубок ВелоСамары по кросс-кантри

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-31T10:31:26+03:00

В этом году I-й этап соревнований совпал с двумя праздниками: День рождения велоспорта и День защиты детей

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В субботу, 1 июня в лесопарке «Дубки» пройдет первый этап кросс-кантрийной гонки «Кубок ВелоСамары». Зарегистрироваться можно в четырех категориях: «M 18», «M 35», «M 45+», «Ж 18+». У каждой категории свое количество кругов - 7, 7, 4 и 4 соответственно. Продолжительность одного круга - 4,2 км. В случае дождя организаторы обещают уменьшить количество кругов.

В отличие от прошлого года перед стартом участники смогут проехать «прикаточный» круг для ознакомления с новым треком.

Организаторы приготовили для участников соревнований насыщенную шоу-программу, рассчитанную на весь день. Желающие смогут пройти тест-драйв автомобилей Subaru XV и Outback от Субару Центр Самара (для этого нужно водительское удостоверение) , пострелять из лука и пневматического оружия. Для маленьких гостей - шоу гигантских мыльных пузырей. Планируется и небольшой кофе-брейк.

После соревнований состоится награждение призеров гонки «Тур по Краю», а после - подведение итогов и награждение призёров I-го этапа КВС 2019.

Подробную программу можно найти в группе клуба «ВелоСамара» .

Фото спортивно туристический клуб "ВелоСамара"

Справка КП:

В этом году I-й этап КВС совпал с двумя праздниками: День рождения велоспорта и День защиты детей. День рождения велоспорта отмечают 31го мая. Праздник берет начало в 1868 году, когда в пригороде парижского Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU