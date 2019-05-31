2019-05-31T10:35:51+03:00
Общество

«Проведите обработку!»: жителей Самары атаковали полчища комаров

Горожане жалуются, что из-за маленьких кровопийц невозможно выйти вечером на улицу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комары не дают самарцам расслабится по вечерамКомары не дают самарцам расслабится по вечерам
Изменить размер текста:

Самару атаковали полчища комаров. По вечерам жители областной столицы не могут даже спокойно пройтись по улице — маленькие кровососы не дают людям прохода, облепляя открытые участки тела. Как пишут в соцсетях горожане, больше всего от этих насекомых страдают жители Куйбышевского и Красноглинского районов. Между тем поступают жалобы и о том, что большое количество комаров обретается и в Загородном парке.

- Невозможно отдыхать с детьми! Там ведь детские места отдыха и кафе. Проведите, пожалуйста, обработку от комаров в Загородном парке, - написали самарцы в Твиттере.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства Самарской области, территории вокруг коммерческих аттракционов обработают в течение 5 дней. Что касается внутриквартальных территорий, то в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, в свою очередь, отметили, что их обработка находится в компетенции районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году
В Самаре разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку
В Волге у Сызрани обнаружили больную чумой щуку
Расчищают территорию: в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова
Самарских велосипедистов приглашают на кубок ВелоСамары по кросс-кантри
Где живет больше всего алиментщиков: самарские приставы составили карту должников региона
В Самаре ищут человека, готового налаживать отношения с рептилоидами за 180 тысяч рублей
В Самаре из-за провала на Ново-Вокзальной два автобуса пустили в объезд
В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал
На финале Кубка России абоненты МегаФона проговорили больше, чем на первом матче ЧМ в Самаре
Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру Александра Нефедова в Самарскую губдуму
В Тольятти поджигатель леса напал на заснявшего его прохожего
В Самаре высокопоставленного железнодорожника отправили на 2 года в колонию за крупную взятку
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 2 июня на матч «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда скорректируют за 10 млн рублей
«Находились на объекте в нерабочее время»: руководство объяснило смерть рабочих в канализационном колодце
«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода
В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство
В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси