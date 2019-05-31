«Проведите обработку!»: жителей Самары атаковали полчища комаров

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-31T10:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Самару атаковали полчища комаров. По вечерам жители областной столицы не могут даже спокойно пройтись по улице — маленькие кровососы не дают людям прохода, облепляя открытые участки тела. Как пишут в соцсетях горожане, больше всего от этих насекомых страдают жители Куйбышевского и Красноглинского районов. Между тем поступают жалобы и о том, что большое количество комаров обретается и в Загородном парке.

- Невозможно отдыхать с детьми! Там ведь детские места отдыха и кафе. Проведите, пожалуйста, обработку от комаров в Загородном парке, - написали самарцы в Твиттере.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства Самарской области, территории вокруг коммерческих аттракционов обработают в течение 5 дней. Что касается внутриквартальных территорий, то в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, в свою очередь, отметили, что их обработка находится в компетенции районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU