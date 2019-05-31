В Волге у Сызрани обнаружили больную чумой щуку

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-31T11:10:46+03:00

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В Волге в районе Сызрани появилась больная щука. Недавно один из местных рыбаков выловил из реки рыбину, пораженную кровавыми язвами. Такой «трофей» не вызвал у мужчины доверия, и он избавился от него.

Через несколько дней сызранец опять отправился на рыбалку и вновь поймал пораженную какой-то болезнью щуку. На этот раз он отнес ее в городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Как пишет «Маленькая Сызрань», специалисты обследовали рыбину и пришли к выводу, что она оказалась заражена щучьей чумой.

По словам сотрудников станции, употреблять подобную рыбу в пищу нельзя. Кроме того, ее нельзя выбрасывать обратно в воду или оставлять на берегу. Лучше всего больную щуку сжечь.

ИСТОЧНИК KP.RU