В Самаре разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-31T11:20:08+03:00

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В Самаре родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 13-летнюю Надежду Баркаускене. Девушка не выходит на связь с близкими с прошлой пятницы, 23 мая.

Приметы Надежды: рост 178 см, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза. В день исчезновения девочка была одета в черную футболку, светло-голубые джинсы и кроссовки болотного цвета. При себе у нее был черный рюкзак.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Татьяна, телефон: 8(905)3035717. Также все, кто что-либо знает о местонахождении Надежды, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU