2019-05-31T11:20:08+03:00
Общество

В Самаре разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

Последний раз несовершеннолетнюю видели 23 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Самаре родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 13-летнюю Надежду Баркаускене. Девушка не выходит на связь с близкими с прошлой пятницы, 23 мая.

Приметы Надежды: рост 178 см, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза. В день исчезновения девочка была одета в черную футболку, светло-голубые джинсы и кроссовки болотного цвета. При себе у нее был черный рюкзак.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Татьяна, телефон: 8(905)3035717. Также все, кто что-либо знает о местонахождении Надежды, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году
В Волге у Сызрани обнаружили больную чумой щуку
Расчищают территорию: в Самаре стартовал капитальный ремонт проспекта Кирова
«Проведите обработку!»: жителей Самары атаковали полчища комаров
Самарских велосипедистов приглашают на кубок ВелоСамары по кросс-кантри
Где живет больше всего алиментщиков: самарские приставы составили карту должников региона
В Самаре ищут человека, готового налаживать отношения с рептилоидами за 180 тысяч рублей
В Самаре из-за провала на Ново-Вокзальной два автобуса пустили в объезд
В Самаре на улице Победы посреди дороги образовался провал
На финале Кубка России абоненты МегаФона проговорили больше, чем на первом матче ЧМ в Самаре
Президиум генсовета ЕР одобрил кандидатуру Александра Нефедова в Самарскую губдуму
В Тольятти поджигатель леса напал на заснявшего его прохожего
В Самаре высокопоставленного железнодорожника отправили на 2 года в колонию за крупную взятку
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 2 июня на матч «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда скорректируют за 10 млн рублей
«Находились на объекте в нерабочее время»: руководство объяснило смерть рабочих в канализационном колодце
«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода
В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство
В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси