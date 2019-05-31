В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-31T12:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 мая, примерно в 14 часов в Железнодорожном районе Самары произошло серьезное ДТП. Там возле одного из домов по улице Красноармейской мотоциклист врезался в металлический забор. Вот только ДТП спровоцировал не он, а автоледи.

- 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Хонда». Она создала ему помеху в движении, из-за чего мотоциклист наехал на препятствие, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП 28-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение о госпитализации молодого человека. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU