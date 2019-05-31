2019-05-31T12:02:03+03:00
Происшествия

В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор

Молодого человека с различными травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка создала помеху в движении мотоциклиста и спровоцировала ДТПАвтомобилистка создала помеху в движении мотоциклиста и спровоцировала ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 30 мая, примерно в 14 часов в Железнодорожном районе Самары произошло серьезное ДТП. Там возле одного из домов по улице Красноармейской мотоциклист врезался в металлический забор. Вот только ДТП спровоцировал не он, а автоледи.

- 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Хонда». Она создала ему помеху в движении, из-за чего мотоциклист наехал на препятствие, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП 28-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение о госпитализации молодого человека. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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