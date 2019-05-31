2019-05-31T12:48:10+03:00
Общество

В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ

Доля больных, умерших от СПИДа в прошлом году, составила 16% от общего числа больных
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе увеличился охват населения скрининговым обследованием на ВИЧВ регионе увеличился охват населения скрининговым обследованием на ВИЧФото: Тимур ХАНОВ
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В Самарской области за последний год снизилась первичная заболеваемость ВИЧ. Об этом 30 мая сообщил министр здравоохранения Михаил Ратманов на заседании в региональном правительстве.

- Доля больных, умерших от состояний, связанных со СПИДом, в Самарской области - 16%, а в целом по стране этот показатель составил 25%. Охват населения скрининговым обследованием на ВИЧ увеличился до 24%, а охват диспансерным учетом пациентов достиг 96%, - сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что для снижения распространения ВИЧ-заболевания в регионе применяют различные меры. В частности, проводится профилактическая информационная кампания «Знать ВИЧ — значит жить!». Также в прошлом году в некоторых организациях области проводились соответствующие лекции и экспресс-тестирование на ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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