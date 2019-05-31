В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-31T13:11:40+03:00

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В четверг, 30 мая, на тольяттинском автомобилестроительном заводе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Там в одном из цехов погиб 52-летний рабочий. Об этом в соцсетях сообщили коллеги мужчины.

- Слесарь-наладчик на производстве шасси спустился в подвал, а там дышать нечем, вентиляции почти никакой нет. Ему стало плохо, возможно, сердце прихватило, и он умер, - рассказал один из сотрудников АВТОВАЗа.

По мнению рабочих предприятия, мужчина мог почувствовать недомогание из-за жары в цеху. Как они утверждают, температура там, да и на некоторых других производствах, почти всегда превышает 30 градусов. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU