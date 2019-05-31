Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В пятницу, 31 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более 40 аэропортам страны имен людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В их число попал и аэропорт Курумоч.
- Международному аэропорту Самара присваивается имя конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Павловича Королева, - говорится в документе.
Напомним, что голосование по выбору имени аэропорта Курумоч проводилось с 11 октября по 30 ноября прошлого года. В списке имен были губернатор Григорий Аксаков, князь Григорий Засекин, конструктор Дмитрий Козлов, конструктор Николай Кузнецов, режиссер Эльдар Рязанов и многие другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU