2019-05-31T13:57:46+03:00
Общество

Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч

Глава государства подписал соответствующий указ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Аэропорт Курумоч получил имя академика Сергея КоролеваАэропорт Курумоч получил имя академика Сергея КоролеваФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В пятницу, 31 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более 40 аэропортам страны имен людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В их число попал и аэропорт Курумоч.

- Международному аэропорту Самара присваивается имя конструктора ракетно-космических систем, академика Сергея Павловича Королева, - говорится в документе.

Напомним, что голосование по выбору имени аэропорта Курумоч проводилось с 11 октября по 30 ноября прошлого года. В списке имен были губернатор Григорий Аксаков, князь Григорий Засекин, конструктор Дмитрий Козлов, конструктор Николай Кузнецов, режиссер Эльдар Рязанов и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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