2019-05-31T13:49:21+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой

Рабочие обновят участок протяженностью 17,7 километров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Ставропольского района ждали ремонта дороги около 20 летЖители Ставропольского района ждали ремонта дороги около 20 летФото: Архив "КП"
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В Самарской области в 2019 году отремонтируют участок трассы «Тольятти — Узюково — Димитровград» в Ставропольском районе. Дорогу обновят на отрезке протяженностью 17,7 км от села Васильевка до поворота к селу Ташла. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Ремонта дороги не было около 20 лет. За это время дорожное полотно сильно износилось и появилась колейность. Из-за этого происходило большое количество аварий, особенно в непогоду, машины просто-напросто сносило. Мы очень ждали ремонта, - рассказал глава Узюково Сергей Бугаец.

К настоящему времени подрядчик полностью закончил фрезерование дорожного полотна и занимается устройством нижнего слоя дороги. Отметим, что в рамках проекта там также обновят автопавильоны и посадочные площадки, заменят дорожные знаки и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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