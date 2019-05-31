В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-31T14:31:11+03:00

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В Самаре в этом году преобразятся площадь имени П.П. Мочалова и бульвар Металлургов. Обновление затронет участок от улицы Марии Авейды до улицы Алма-Атинской.

- Сейчас ведутся демонтажные, подготовительные работы. Площадь Мочалова планируется полностью вымостить тротуарной плиткой. На бульваре будут обустроены пешеходные зоны с островками отдыха. Также будут высажены новые газоны и кустарники, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин.

В рамках комплексного благоустройства на площади Мочалова и бульваре Металлургов высадят 60 деревьев, в том числе голубые ели. Кроме того, с площади уберут около 10 аварийных елей. Также там обустроят диагональные тротуары, установят памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову и уберут незаконные торговые точки. Предполагается, что все работы по благоустройству площади и бульвара завершатся к осени.

ИСТОЧНИК KP.RU